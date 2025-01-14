Sinop’ta nesli tükenmekte olan su samuru kendi avladığı balığı yerken görüntülendi

Sinop Bahçeler sahilinde bir vatandaş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samurunun avladığı balıkla kıyıya çıktığını fark etti.

Vatandaş, su samurunu avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Kendisini görüntüleyene aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.