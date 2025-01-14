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Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru kendi avladığı balığı yerken görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 11:51 Güncelleme: 14.01.2025 11:52
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Sinop’ta nesli tükenmekte olan su samuru kendi avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Sinop'ta denizde avladığı balığı yerken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop Bahçeler sahilinde bir vatandaş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samurunun avladığı balıkla kıyıya çıktığını fark etti.

SU SAMURU KENDİ AVLADIĞI BALIĞI YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaş, su samurunu avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Kendisini görüntüleyene aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

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