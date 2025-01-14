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Uşak'ta traktör dehşeti! 2 kişi korkunç şekilde can verdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 23:23
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Uşak’ta traktör dehşeti! 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Ormanlık alanda sürücüsünün hakimiyetinden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yenice köyü yakınlarında İ.D. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İ.D. ile M.G. yaralandı, 7 yaşındaki Melih G. ile Mükerrem D. traktörün altında sıkıştı.

ACI HABER! 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Melih G. ve Mükerrem D. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melih G. ve Mükerrem D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Uşak’ta traktör dehşeti! 2 kişi korkunç şekilde can verdi Uşak’ta traktör dehşeti! 2 kişi korkunç şekilde can verdi Uşak’ta traktör dehşeti! 2 kişi korkunç şekilde can verdi
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