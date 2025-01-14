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Küçükçekmece’de yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 23:41
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Küçükçekmece’de yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken 1 kişi ise dumandan etkilendi.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen daire sakini Ö.E.'nin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

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Küçükçekmece’de yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi Küçükçekmece’de yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi Küçükçekmece’de yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi
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