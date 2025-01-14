Küçükçekmece’de yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken 1 kişi ise dumandan etkilendi.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen daire sakini Ö.E.'nin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.