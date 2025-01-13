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Sinop’ta şahıslar arasında çıkan kavga kanlı bitti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 16:29 Güncelleme: 13.01.2025 16:30
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Sinop’ta şahıslar arasında çıkan kavga kanlı bitti

Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada şahıslardan biri diğerinin yüz bölgesine tornavida olduğu iddia edilen bir cisim sapladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Meydankapı Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın G. ile Necmi B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SİNOP'TA ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ

Kavgada şahıslardan Akın G., Necmi B'nin yüz bölgesine tornavida olduğu iddia edilen bir cisim sapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili Akın G. gözaltına alınırken, yaralanan Necmi B. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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