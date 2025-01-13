Gaziantep’te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 8 adet oto teybi ile 3 adet akü ele geçirildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.