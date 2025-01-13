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Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 16:27
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Gaziantep’te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 8 adet oto teybi ile 3 adet akü ele geçirildi.

8 AYRI OTODAN HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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