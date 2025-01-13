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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 15:21 Güncelleme: 13.01.2025 15:32
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Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri, Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem U.Ö. (32) idaresindeki 55 GM 832 plakalı hafif ticari araç, Samsun istikametine seyir halindeyken henüz plakası tespit edilemeyen bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI

Karşı şeride geçen hafif ticari araç, Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Mustafa Sait Ş. (32) yönetimindeki 34 EHD 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan araçta sürücü Özlem U. Ö. (32) ve Kader D. Ö. (27) ile G.M.Ö. (4) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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