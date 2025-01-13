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Kayseri’de uyuşturucuyu üzerine bantladı polisten kaçamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 15:07 Güncelleme: 13.01.2025 15:08
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Kayseri’de uyuşturucuyu üzerine bantladı polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, üzerine bantladığı uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.Y. (47) yakalanırken, yapılan aramalarda da üzerine bantlı şekilde 207 gram narkotik madde bulundu.

UYUŞTURUCUYU ÜZERİNE BANTLADI POLİSTEN KAÇAMADI

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.Y. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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