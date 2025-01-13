13 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da büyük panik! Kadın avukat 12. kattan atlamak istedi

Samsun'da büyük panik! Kadın avukat 12. kattan atlamak istedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 11:04 Güncelleme: 13.01.2025 11:20
ABONE OL
Samsun’da büyük panik! Kadın avukat 12. kattan atlamak istedi

Samsun'da bunalıma girdiği öğrenilen 30 yaşındaki kadın avukat, 12. kattaki evinin balkonundan kendisini atmak istedi. Balkondan sarkan genç kadını annesi güçlükle ikna etti.

Samsun'da bunalıma giren kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı.

KADIN AVUKAT 12. KATTAN ATLAMAK İSTEDİ

Balkondan sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

Avukatı camdan indirebilmek için herkes seferber oldu (İHA)Avukatı camdan indirebilmek için herkes seferber oldu (İHA)

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

Ekipler intihar ihtimaline karşı yerde önlem aldı (İHA)Ekipler intihar ihtimaline karşı yerde önlem aldı (İHA)

İKİNCİ KEZ ANNE VAZGEÇİRDİ
İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı. Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da büyük panik! Kadın avukat 12. kattan atlamak istedi Samsun’da büyük panik! Kadın avukat 12. kattan atlamak istedi Samsun’da büyük panik! Kadın avukat 12. kattan atlamak istedi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör