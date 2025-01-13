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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 10:50
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Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de olumsuz hava koşullarının etkisi nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İptal edilen feribot seferlerinin listesi açıklandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

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Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli
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