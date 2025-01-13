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Kastamonu'da virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 14:24 Güncelleme: 13.01.2025 14:24
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Kastamonu’da virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu Taşlık köyü yol ayrımında meydana geldi.

VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 06 BGG 871 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ağaçlara da çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Emine Feyza T. ve 1 yaşındaki bebekleri B.A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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