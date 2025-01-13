2024 yılı kavurucu geçti! Son 53 yılın en sıcağı oldu! Yağışlarda düşüş

37 gün ortalamanın üzerinde sıcaklıklar etkili oldu (AA)

4 AY ORTALAMA SICAKLIKTA REKORLAR GÖRÜLDÜ

2024 yılının ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı. Mevsimsel olarak bakıldığında ise kış ve yaz mevsimleri yine rekor ile tamamlandı. 2024 yılının geneline bakıldığında ise 10 ayda ortalama sıcaklık değerleri normalin üzerinde iken sadece mayıs ve kasım aylarında ortalama sıcaklık değerleri normalin altında gözlemlendi.

YAĞIŞTA DA YÜZDE 6,3'LÜK AZALMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporu'na göre de 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 6,3 oranında azalma gerçekleşti. Bölgesel olarak bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağışlarda normaline göre azalma gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞ AZALMASI EGE'DE

2024 yılı yağışlarında en fazla azalma yüzde 22,4 ile Ege Bölgesi'nde görülürken Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 7,5 oranında artış ölçüldü. Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlar, normali civarında gerçekleşti.



EN FAZLA YAĞIŞI RİZE, EN AZ YAĞIŞI EDİRNE ALDI

2024 yılında üç büyük il Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağışlarda normaline göre azaldı. 2024 yılında en fazla yağış alan il, 1869,9 mm ile Rize olurken, bu miktar normalinin yaklaşık yüzde 17 üzerinde oldu. Uzun dönem ortalamalarına göre yağış miktarında en fazla azalma ise yüzde 35 ile Edirne'de gerçekleşti.