İstanbul'da DEAŞ'ın finansmanına darbe! 6 tutuklama
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a “infak” adı altında para aktarıldığının tespiti üzerine operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
"İNFAK" ADI ALTINDA TERÖRE PARA AKTARDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütüne fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para aktarıldığını belirlemişti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltına alınmıştı.
6 TUTUKLAMA
Örgüte mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.