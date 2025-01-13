Diyarbakır’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Merkez Kayapınar ilesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarındaki toprak ve taş yığınına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtan 2 kişi dışarı fırladı. Kazada M.S., S.K. ve Y.A. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.