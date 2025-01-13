Aksaray'da engelli vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 7060 Sokak'taki 3 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, engelli Melek Kından (33), kendisinden haber alamayan yakınlarınca evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kından'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan inceleme sonrası herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken,

Kından'ın ölümü normal ölüm olayı olarak kayıtlara geçti