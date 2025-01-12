Zift yüklü kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden üç işçiye tören düzenlendi

Zift yüklü bir kamyonun Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpmasının ardından kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Emre Soylu, Mustafa Ali Köksal ve Ese Güner isimli belediye personelleri için Mamak Belediyesi binasında tören düzenlendi. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediyesi personelleri ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden personellerden Mustafa Ali Köksal ve Ese Güner, Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecekken, Emre Soylu'nun cenazesi ise defnedilmek için Çorum'a götürüldü.