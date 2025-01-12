Beyaz cennet Uludağ sezonun en yoğun dönemlerini yaşıyor

Yeni yıl ile birlikte beyaz gelinliğini giyen Uludağ sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının etkisi devam ediyor. Sabahki yapılan ölçüm ile birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştığı pistlerde yoğunluk yaşanırken hafta sonu olması sebebiyle günübirlikçiler, turistler ve hafta sonu turları ile tatile gelenler ile hep birlikte karın tadını çıkarmaya devam ediyorlar.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin yoğunluğu daha da artırdığı Oteller Bölgesi, kayak kızak ve snowboard yapanlar ile doldu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştı. Günlük kayak ücretlerini karşılayacak gücü olmayanlar poşetle kayarak zirvenin tadını çıkardı.