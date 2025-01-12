Feci kaza anı kamerada: Metrelerce savrulan kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 Aralık 2024 Pazartesi sabahı İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçen Satiye Esenlikçi'ye emniyet şeridine vardığı sırada otomobilin hızını kesmeden çarptığı görüldü. Ağır yaralanan kadın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Satiye Esenlikçi'nin kızı Fikriye Karışan, güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın açıkça görüldüğünü ve annesinin ölümüne neden olan sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Karışan, "Adalet yerini bulana kadar bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

Daha önce de birçok ölümlü kazanın yaşandığı İsmet İnönü Caddesi'nde mahalle sakinleri yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri, hız kesici kasisler ve trafik ışıkları konulmadığı sürece kazaların devam edeceğini vurguladı.