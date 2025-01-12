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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 18:26
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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grubun silahlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi. Kavga sırasında bir kadın ağır yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V. (40) adlı kadın ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda silahlı şahıslar birbirini kovalayarak peş peşe ateş etti.

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