11 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü

Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 10:12
ABONE OL
Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü

Edirne'de tarlaya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muhacırkadı köyü ile Pehlivanköy arasında meydana gelen kazada, Gökhan Kırık'ın kullandığı traktör tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kırık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzunköprü İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktör kesilerek sıkıştığı yerden çıkarılan Kırık'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör