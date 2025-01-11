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Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 11:39
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Samsun’da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakıntaş Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir tarlada kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekipler, kaçak kazı yapan M.Ş. (70), H.D. (53), G.K. (48), M.E. (57), Y.K. (57), M.Y. (61) ve Z.İ'yi (50) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemeye de el konuldu.
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