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Batman'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 11:41
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Batman’da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 şahıs yakalandı

Batman'da Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Şahıslarla yapılan kontrollerde 7 sahte pasaport ele geçirildi.

Yapılan araştırma ve operasyonlar neticesinde, göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 7 şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 7 sahte pasaport bulundu. Yakalanan şahıslar, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türkiye'den çıkarılmak üzere Batman İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi.

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