Batman’da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 şahıs yakalandı

Yapılan araştırma ve operasyonlar neticesinde, göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 7 şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 7 sahte pasaport bulundu. Yakalanan şahıslar, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türkiye'den çıkarılmak üzere Batman İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi.