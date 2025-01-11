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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 16:23
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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde meydana geldi. Özkan Ö. (22) idaresindeki 48 AUO 608 plakalı kamyonet kontrolden çıkıp, uçuruma devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özkan Ö. ile yanındaki Serhat O. (15) ve Devran O. (17) yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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