İBB’nin yapamadığı yol 3’üncü defa çöktü! Vatandaştan isyan: Düzgün yapmadılar burayı

Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü



Yetkililer bir süre gelmeyince cadde üzerinde bulunan esnaflar çukurun etrafına araç lastiği ve taşlar koyarak önlem almaya çalıştı. Öte yandan ekipler saatler sonra gelerek çökme olan yolu kum ile kapattı. Aracın çöken yola düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



"BELEDİYE YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ, LÜTFEN DOĞRU DÜZGÜN YAPIN"

Cadde üzerinde esnaf olan Cem Kozlu, "Sistemi güzel yapamıyoruz herhalde. Alt yapı sorunumuz var. Yol sürekli çöküyor. Yaklaşık 13 yıldan beri ben buradayım. 13 yılda en az 10 defa çökmüştür. Son yaptıklarında çok fazla çöktü. Yaklaşık 1 aydan beri müşterilerimiz gelmiyor. Çok mağdur oluyoruz. Belediye yetkililerine sesleniyoruz, lütfen doğru düzgün yapın. Sabah yolda çukurun içine araba düştü. Tamirci arkadaşlar çıkarmaya çalıştı. Henüz kimse gelmedi. Kapattıklarında da köy yolu gibi toz toprak oluyor dedik kimse gelip ilgilenmedi. Sadece oy zamanları geliyorlar" dedi.

Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü



"DÜZGÜN YAPMADILAR BURAYI"

Cadde üzerinde bir işyerinde çalışan İbrahim Özdemir, "Daha 2 gün önce bitirdiler. Arabalar üzerinden geçsin kum otursun daha sonra asfalt atalım dediler. Yağmurdan dolayı her herhalde kum gevşedi biraz. Fiat Linea marka bir araç geçerken yol çöktü. Biz arabayı kaldırmak için yardım ederken daha çok çöktü. Arabayı oradan zorla çıkarttık. Yolda kapalı, ne olacak bilmiyoruz. Yol yüzünden dükkana da araba alamıyoruz. Çöken yere arabalar geçince daha çok yıkılmasın diye lastikleri biz koyduk. Dükkandaki arabaları nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Düzgün yapmadılar burayı" şeklinde konuştu.