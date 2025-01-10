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Gırgır teknesiyle 17 ton 'sardalya' avlandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 16:03
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Gırgır teknesiyle 17 ton ’sardalya’ avlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 17 ton sardalya avladı.

Lapseki ilçesi açıklarında 'Koçoğulları' isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, bu sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanı Sami Koç, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara konuldu. Ağlardan 17 ton sardalya çıktı.

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Gırgır teknesiyle 17 ton ’sardalya’ avlandı Gırgır teknesiyle 17 ton ’sardalya’ avlandı Gırgır teknesiyle 17 ton ’sardalya’ avlandı

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