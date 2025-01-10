10 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi

Antalya'da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 16:01
ABONE OL
Antalya’da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde kullandığı forkliftin refüje devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Yeşil'in (51) kullandığı forklift, Kaş-Kalkan kara yolunda parke çalışması sırasında refüje devrildi. Aracın altında kalan Yeşil ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi Antalya’da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi Antalya’da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör