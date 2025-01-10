Antalya’da bir kişi devrilen forkliftin altında can verdi

Mustafa Yeşil'in (51) kullandığı forklift, Kaş-Kalkan kara yolunda parke çalışması sırasında refüje devrildi. Aracın altında kalan Yeşil ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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