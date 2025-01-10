Bingöl’de aranan 4 şüpheli yakayı ele verdi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde; 5,47 gram kubar esrar maddesi 1 adet tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.