09 Ocak 2025, Perşembe
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Zehir tacirlerine darbe! 5 adreste eş zamanlı operasyon

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 19:37
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Zehir tacirlerine darbe! 5 adreste eş zamanlı operasyon

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 64 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, L.Y, G.S, E.K. ve C.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

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Zehir tacirlerine darbe! 5 adreste eş zamanlı operasyon Zehir tacirlerine darbe! 5 adreste eş zamanlı operasyon Zehir tacirlerine darbe! 5 adreste eş zamanlı operasyon
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