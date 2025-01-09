10 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da "zemzem" diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı

Adana'da "zemzem" diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 23:52
ABONE OL
Adana’da zemzem diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler çeşme suyunu 'zemzem' suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın düzenledi. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

Adana'da çeşme suyunu "zemzem" suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı.

15 BİN LİTREYİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da zemzem diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı Adana’da zemzem diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı Adana’da zemzem diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör