Adana'da "zemzem" diye vatandaşa içirdiler! Baskında gerçek ortaya çıktı
Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler çeşme suyunu 'zemzem' suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın düzenledi. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Adana'da çeşme suyunu "zemzem" suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı.
15 BİN LİTREYİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ
Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.