Kuduz köpek saldırmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı: Aniden ısırdı

Kuduz köpeğin ısırdığı çocuğun yaraları (İHA)

Köpekten alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kuduz köpeğin ısırdığı 10 yaşındaki çocuk Murat Kan yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Arkadaşından eve gelirken kuduz köpeğin bacağını ısırdığı söyleyen Kan, bacağında kaşıntılar olduğunu söyleyerek, "Ben arkadaşımın evindeydim. Oradan çıkınca köpek arkamdan geliyordu. Hiç havlamadan ayağıma atladı ve ısırdı. Ben de kafasına tekme attım ama gitmedi. Sonra arkadaşlarım geldi ve köpeği kovaladı. Oraya hep süt götürüyordum ve beni ısırmayacağını düşünmüştüm. Köpek aniden ısırdı ve çok korktum. Baldırımı 3 hafta önce ısırdı. Beni ısırdıktan sonraki diğer kişiyi ısırdı. Bacağımda kaşıntı yapıyor." dedi.