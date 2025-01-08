Ağrı’daki Balık Gölü’nde buz kütleleri oluştu

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikler, adalar, kuş ve balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.



Daha çok yaz aylarında yoğunluğun olduğu göl, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.



Bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ilkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan gölde, çeşitli şekillerde buz kütleleri ortaya güzel görüntüler çıkardı.



Yuvarlak, kare ve küp şeklindeki buz kütleleri, dronla görüntülendi.

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