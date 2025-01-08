08 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da evinde uyuşturucu ile yakalanan torbacı tutuklandı

Adana’da evinde uyuşturucu ile yakalanan torbacı tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 10:07 Güncelleme: 08.01.2025 10:10
ABONE OL
Adana’da evinde uyuşturucu ile yakalanan torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişi operasyonla yakalandı. Evinde bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alper S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki evine operasyon yapıldı. Evde yapılan arama çalışmalarında 4 pakette toplam 38.57 gram satışa hazır halde bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN TORBACI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Alper S. ise emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunda Alper S.'nin uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ettiği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alper S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör