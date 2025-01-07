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Edirne’de etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi: Tarihi camiler gözle görünmez oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 09:52 Güncelleme: 07.01.2025 09:56
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Edirne’de etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi: Tarihi camiler gözle görünmez oldu

Edirne’de gece başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ederken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Edirne'de kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düşmesiyle birlikte şehrin farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve Eski Camii sis nedeniyle gözden kayboldu.

EDİRNE'DE ETKİLİ OLAN SİS YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sabah itibarıyla da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren 13 derece olması bekleniyor.

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