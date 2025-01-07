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Ardahan'da soğuktan kaşları ve kirpikleri dondu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 09:48 Güncelleme: 07.01.2025 09:48
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Ardahan’da soğuktan kaşları ve kirpikleri dondu

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor. Sabah saatlerinde birçok araç soğuktan çalışmadı. Sinan Yılmaz, Ardahan'da bu şekilde yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek, "İşte halimiz bu, Ardahan'da eksi 20 derece ve üzerinde yaşamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kirpik ve kaşlarımız dondu" dedi.

SOĞUKTAN KAŞLARI VE KİRPİKLERİ DONDU

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19,8, Göle'de 25,5, Hanak'ta 18, Çıldır'da 18,5, Posof'ta 10,7 ve Damal'da 15 derece olarak kaydedildi.

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