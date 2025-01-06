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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu kamerada: 7 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 12:34 Güncelleme: 06.01.2025 12:37
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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu kamerada: 7 tutuklama

Tokat'ta yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda, ekipler soba ve kapı aralarına kadar titizlikle arama yaparak önemli miktarda suç unsuru ele geçirdi, 7 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan operasyonda 223,29 gram bonzai, 54,25 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 69 adet metamfetamin, 2 adet extasy hap, 135 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 1 adet hassas terazi, 7 bin 200 Türk Lirası suç geliri para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet sikke ve 3 adet tarihi obje ele geçirildi.

TOKAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından paylaştı ve kentteki asayişin sağlanması adına mücadeleye devam edileceği mesajını verdi.

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