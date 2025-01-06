İzinsiz fotoğrafa 5 yıl hapis talebi

İstanbul Etiler'deki lüks sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., 2 yıl önce müdürünün telefonuna gelen bir mesajla hayrete düştü. Güvenlik müdürüne atılan mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden ve müdüre gönderilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenmek için soluğu savcılıkta aldı. Yapılan incelemeler doğrultusunda röntgencilik yapıp bunu fotoğraflayan kişinin site sakini 33 yaşındaki Vahdettin E. olduğu ortaya çıktı. Savcılık şüpheli hakkında Eylül 2023'te yakalama kararı çıkardı ancak bir sonuç çıkmadı.



Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yavuz Y. müşteki, Vahdettin E. ise sanık olarak yer aldı. Yakalanamadığı için ifadesi alınamayan Vahdettin E.'nin "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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