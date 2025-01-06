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Adana'da feci kaza! İkiye bölünen otomobilde 2 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 09:12
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Adana’da feci kaza! İkiye bölünen otomobilde 2 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak ikiye ayrıldı. Kazada, sürücü Erkan Eral Ela (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Gül (39) de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Adana'da ağaçlara çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada iki kişi hayatını kaybetti (İHA)Kazada iki kişi hayatını kaybetti (İHA)

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTA 2 ÖLÜ

Kazada ikiye bölünen otomobildeki sürücü Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz Gül de hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana’da feci kaza! İkiye bölünen otomobilde 2 ölü Adana’da feci kaza! İkiye bölünen otomobilde 2 ölü Adana’da feci kaza! İkiye bölünen otomobilde 2 ölü
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