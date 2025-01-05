Sarıkamış şehitleri anısına eksi 15 derecede meşaleli yürüyüş!

Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş! (Foto: AA)

Vatandaşlardan Fikriye Kaynak, AA muhabirine, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Tam bir Sarıkamış sevdalısıyım. Yürüyüşü ruhumda hissediyorum, bazı arkadaşlar 'Sen yaşlısın, yürüyemezsin' diyor. Binlerce insan İzmir'den, Edirne'den Kars'a geliyor da biz neden yürümeyelim. Ben de aynı onlar gibi üşüdüm, onlar nasıl donduysa öyle hissettim. Biz onlar sayesinde hür yaşıyoruz. Allah onlara binlerce rahmet etsin." diye konuştu.

Büşra Güney, havanın çok soğuk olduğunu ancak bunun kendilerine engel olmadığını ifade ederek, "Onlar için gerçekten değer. Burayı her şekilde savunuruz, ne kadar soğuk olursa olsun yürürüz." dedi.

Esmer Aydan Ayboğan da yürürken çok üşüdüğünü belirterek, "Onların çektiği zorluğu bir nevi hissetim. Hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, onların hissettiklerini hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.