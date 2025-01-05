Çok sayıda ile kar ve sağanak geliyor! Sıcaklıklar 5 derece daha düşecek

Çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor (AA)

ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

O İLLERE KAR YAĞACAK

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.