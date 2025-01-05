Çok sayıda ile kar ve sağanak geliyor! Sıcaklıklar 5 derece daha düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin haritalarını güncellerken çok sayıda ilde sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşeceği ve kar ile sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken çok sayıda ilde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.
O İLLERE KAR YAĞACAK
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
BUZLANMAYA DİKKAT
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU