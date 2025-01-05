Ebeveynler dikkat: Tekrarlayan menenjit FMF hastalığı olabilir

Sakarya'da tekrarlayan menenjit tanısıyla birçok kez hastanede yatan 16 yaşındaki Semih Yılmaz'a, 2 buçuk yaşında yapılan tahliller neticesinde dünyada binde 1 ile 3 oranında beyin zarında görülen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi koyuldu. Teşhis koyulduğu dönemde literatürde dünyada ikinci vaka olarak bilinen Semih Yılmaz, bu hastalıkla tedavisinde kullanılan tek bir ilaçla 14 yıldır mücadele ediyor.

Genetik yollarla aktarılan FMF hastalığında ilacın yanlış veya eksik kullanılması durumunda da kalıcı hasar bırakması ön görülüyor. Nadir görülen bu hastalığın tedavisindeki ilacın ömür boyu kullanılması gerektiğini belirten Uzman Doktor Mehmet Kılıç, "Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı diye bildiğimiz bir hastalık ve çok nadir görülür. Bu hastalık genelde iç organların zarlarını tutar. Karın, akciğer dışındaki zarları bazen de eklemleri tutar ancak çok nadir olarak beyindeki zarı tutar ve menenjiti taklit eder. Diğer bir nadir yer ise kalp zarını tutar ve kalp krizi geçiriyormuş gibi yoğun bakımda da yatırabilir" dedi.



Tekrarlayan menenjit ile hastanın kendisine başvurduğunu aktaran Uzman Doktor Mehmet Kılıç, "Bu hastamız şuan 16 yaşında ve 2 buçuk yaşında bize geldiğinde 4-5 kez menenjit geçirdiği beyan edildi. Benim aklıma da tekrarlayan menenjit yapan hastalıklar geldi ve bu hastalıklar da beyin zarının yırtılmasıyla giden bir menenjit olabilirdi diğeri de FMF olabilirdi. Ben hastayı ileri merkeze yönlendirdim ve orada FMF'in beyin zarı tutulumunun olduğunu düşünmüş. Hasta tekrar bize müracaat ettiğinde ben genetik teşhisini gönderdim ve FMF pozitif geldi. FMF dünyada coğrafi olarak Asya, Akdeniz coğrafyası, Yahudilerde görülür ve sıklığı ise binde bir ile üçtür. İç organların tuttuğu nadir yerlerde beyin zarı ve kalp zarıdır. Hastamızın teşhisini koyduğumuz tarihte Ailevi Akdeniz Ateşi dünya literatüründe bir tane vardı ve bu hastamız ikinciydi. Dünyada ikinci vaka olan bu hastamıza tekrarlayan menenjitin FMF'e bağlı olduğunu tespit ettik. Gen analiziyle de yüzde 99 teşhisini koyduk. Colsium Dispert ilacıyla da yaklaşık 14 yıldır hiç atak geçirmeden hastalıksız yaşıyor ve şifa buldu. İlaçlarını aksattığı veya menenjit atağı geçirdiği dönemlerde sol gözünde bir küçülme oldu böyle bir kalıntı bırakma durumu var. Bu sebeple ilacı hiçbir şekilde ara vermeden ömür boyu düzenli olarak kullanması gerekiyor" diye konuştu.



Hastalığın genetik olduğunu belirten Kılıç, "Gen taşıyan anne ve baba her iki geni çocuğa aktarıyor ve hastalık ortaya çıkıyor. Tekrarlayan menenjitlerin FMF olabileceğini düşünmekte fayda var, yoksa gereksiz yere hastamız gibi 5-6 kere hastanede yatıp 8-10 gün menenjit tedavisi görülür. Tekrarlayan menenjit ataklarıyla gelen hastalarda FMF'in olabileceğini düşünmekte fayda var" şeklinde konuştu.



16 yaşındaki FMF hastası Semih Yılmaz, "Bu zamana kadar hastalık için il il gezdik. Bir çok kez üzerimde teşhis kondu. Şuanda eskisi kadar kötü değilim ve daha iyiyim. Sol gözümde kayma oldu" derken anne Aslı Sevinç Güler, "Semih doğduğundan beri ateşlenen bir çocuktu. Hastaneye götürdüğümde vücudundaki yüksek enfeksiyondan dolayı hastanede yatıyordu. Hocamızla yolumuz kesişti ve yapılan tahliller neticesinde çocuğumun hastalığı ortaya çıktı. Semih'in sadece sol gözünde bir doku kaybı oldu onun dışında sağlığı çok iyi. İlaçların hiçbir yan etkisi yok, pahalı değil ve devlet tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullandı.