04 Ocak 2025, Cumartesi
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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 09:49
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Tokat’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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