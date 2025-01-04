Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kazada, sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.