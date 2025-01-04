Tokat’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.