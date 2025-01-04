04 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü

Adana'da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 09:47
ABONE OL
Adana’da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı tır lastiği patladı. Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü Adana’da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü Adana’da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör