Adana’da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı tır lastiği patladı. Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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