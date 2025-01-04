Tamamlandığında Afyonkarahisar’ın ikinci fen lisesi olacak

Yakın zamanda yapımına başlanan Ahmet Ömer Kocaşaban Fen Lisesi inşaatı devam ediyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, İl Başkanı Av. Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci teknik ekip ve yetkililerden inşaatın durumu hakkında bilgi aldılar.



İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Sünnetci; "Süleyman Demirel Fen Lisemizin ve ilimize kazandırılan ikinci Fen Lisemiz olan Ahmet Ömer Kocaşaban Fen Lisemizin inşaatının yapımını en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerimizin daha ferah ve nezih bir ortamda eğitim öğretim almaları için elimizden gelen en üst çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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