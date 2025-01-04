Batman’da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Olay, dün gece saatlerinde Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki M.T. ile kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi bıçak ile M.T.'ye saldırdı. Talihsiz genç kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.