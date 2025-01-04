Servis midibüsü alev alev yandı!

Olay, saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Celaliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Belediyesi'ne ait 59 JB 109 plakalı servis midibüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Midibüsün yandığını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekerken alev topuna dönen araçtan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yaşanan yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde de trafik oluştu. Midibüsün kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.