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İzmir'de korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 13:22
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İzmir’de korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mevkisinde iki araç çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı, bir kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım da bir süre aksadı. Bölgeden detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes- Gümüldür kara yolunda meydana geldi. 07 ZD 994 plakalı otomobil ile Ç.K.'nin kullandığı 35 SD 433 plakalı minibüs çarpıştı.

2 ARAÇ ÇARPIŞTI YANARAK CAN VERDİ!

Çarpışma sonrası otomobil alev aldı. Yanan otomobilde çıkamayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan M.Y. ile minibüste olan Ç.K. ve G.K. yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! Olay yerinden görüntü (DHA)İzmir'de korkunç kaza! Olay yerinden görüntü (DHA)

Yaralılar, ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen kişinin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Olay yerinden görüntüİzmir'de korkunç kaza! Olay yerinden görüntü

A HABER OLAY YERİNDE

Bölgeden son detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Sefer Ayçe'nin olay yerinden aktardıkları şöyle:

Burası Gümüldür, Menderes, Şaşal mevkisi. Yağış uyarıları vardı. İşte o şiddetli yağışın etkisiyle tam bu noktada iki araç kafa kafaya çarpıştılar. Kazanın etkisiyle de araçlar yanmaya başladı. Öndeki araç tamamen yandı. Sebze yüklü aracın ise ön tarafı yanmış oldu. Bir kişi yanarak ne yazık ki yaşamını yitirdi.

3 kişi de hastanede tedavi altında. Aşırı yağış aynı zamanda sis de vardı. Bu etkiyle beraber de tabi ki tam bu virajın olduğu noktada görüş mesafesi de düştü ve iki araç birbirine girdi. Öndeki araç tamamen yandı.

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