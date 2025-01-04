İzmir’de korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç kaza! Olay yerinden görüntü

A HABER OLAY YERİNDE

Bölgeden son detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Sefer Ayçe'nin olay yerinden aktardıkları şöyle:

Burası Gümüldür, Menderes, Şaşal mevkisi. Yağış uyarıları vardı. İşte o şiddetli yağışın etkisiyle tam bu noktada iki araç kafa kafaya çarpıştılar. Kazanın etkisiyle de araçlar yanmaya başladı. Öndeki araç tamamen yandı. Sebze yüklü aracın ise ön tarafı yanmış oldu. Bir kişi yanarak ne yazık ki yaşamını yitirdi.

3 kişi de hastanede tedavi altında. Aşırı yağış aynı zamanda sis de vardı. Bu etkiyle beraber de tabi ki tam bu virajın olduğu noktada görüş mesafesi de düştü ve iki araç birbirine girdi. Öndeki araç tamamen yandı.

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