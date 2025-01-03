Yüksekova’ya ilk doğal gaz verildi

Türkiye'nin kış aylarında havası kirli yerleşim yerlerinden biri olan yaklaşık 122 bin nüfuslu Yüksekova'ya doğal gaz getirilmesi için 3 yıl önce çalışmalara başlandı. BOTAŞ´ın ihalesini verdiği firma, 38 kilometrelik boru hattını tamamlayarak ilçedeki Esunyurt Mahallesi'ndeki bazı evlere ilk doğal gaz verildi.

Doğalgaz çalışmalarını yürüten mühendislik firması sahibi Felek Kağan, ilk doğal gazı ilçedeki 3 katlı Aydınlar Apartmanına verdiklerini söyledi. Kağan, "Özellikle kış mevsiminde burada hava kirliği had safhada. Bu yüzden de astım hastaları da oluyor. Doğal gaz boru hattının çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk doğalgazı Yavuz Aydın beyin evine verdik.55 derece sıcaklık verdik, bu sıcaklıkta birlikte evin tamamı ısındı. Evlerin önünde kutuları olan bütün müşterilerimize sırasıyla doğalgaz vermeye devam edeceğiz."dedi.

Evinde ilk doğal gaz yakılan Yavuz Aydın ise, firmadaki çalışanlara teşekkür ederek, "İlk olarak benim evime doğalgaz verildiği için çok mutluyum. İnşallah en kısa sürede ilçenin tümüne verilir. Hayırlı olsun diyorum. Doğal gaz ile birlikte ilçedeki hava kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu."diye konuştu.