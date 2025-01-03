Ters yöne giren otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Kulu'ya doğru seyir halinde olan Adem M. (48) idaresindeki 55 H 7172 plakalı otomobil, sisin de etkili olduğu yolda Maka Kavşağında ters istikamete girdi.

Otomobil karşı yönden gelen Ö.T. yönetimindeki 42 GD 730 plakalı Man marka tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Akça (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Adem M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem M. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.