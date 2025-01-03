Kayıp kardeşleri arama çalışmaları kapsamında Boğaz trafiğe kapatıldı
Geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'den İstanbul Boğazı'na düşen Ayşe Can ve Velat Can isimli iki kardeşi arama çalışmaları kapsamında boğazda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü şekilde askıya alındı.
İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da suya düşen Ayşe Can ile ablasını kurtarmak için arkasından atlayan Velat Can adlı kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale Boğazı'nda sürdürülen çalışmalarda bugün yeni bir gelişme yaşandı.
BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.
8 YILDA 64 KAYIP
Bebek sahilinde devam eden çalışmaları yerinde izleyen İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 11 ilden 144 kişinin aramaya katıldığını belirterek, "Son 8 yılda Marmara Denizi'nde 64 kaybımız var. Hala arama çalışmaları devam eden ama bulamadığımız 64 kaybımız var. Dolayısıyla biz arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama böyle de bir gerçek var. Bu gerçeği de bilerek hayatımızı sürdürmek zorundayız." dedi.
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