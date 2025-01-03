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Tekirdağ'da pazarda çıkan yangın 3 eve sıçradı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 13:15 Güncelleme: 03.01.2025 13:19
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Tekirdağ’da pazarda çıkan yangın 3 eve sıçradı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangın 3 eve sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'ta bulunan pazar tezgahlarının yer aldığı boş alanda, tahta tezgahların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.

PAZARDA ÇIKAN YANGIN 3 EVE SIÇRADI

Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Mahalle sakinleri de evlerini boşaltarak hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Çevrede büyük panik oluşturan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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