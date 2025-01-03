Minik Efe’nin acı sonu: Boynunda ip dolanmış halde bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi, 3.5 yaşındaki Efe'nin trajik ölümüyle sarsıldı.

Edinilen bilgilere göre, Efe M.K. evde yalnız olduğu sırada boynunda ayakkabı ya da kapişon ipi dolanmış halde bulundu. Annesi C.K., kısa süreliğine markete gitmişti. Eve döndüğünde oğlunun hareketsiz yattığını fark eden anne, sinir krizleri geçirerek çevredekilerden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı ilk müdahalede, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Efe, acil olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne C.K.'nin ifadesine göre, oğlunu bırakarak kısa süreliğine markete gittiği, döndüğünde ise boynunda ayakkabı ipi dolanmış halde bulduğu öğrenildi.

Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe, öldü (DHA)

BABA MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı öğrenen baba M.K., polis eşliğinde hastaneye getirildi. Baba, Atatürk Devlet Hastanesi morgunda gözyaşlarına boğulurken, aile fertlerinin acısı yürekleri dağladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Evin çevresinde ve içerisinde incelemeler sürerken, olayın aydınlatılması için anne ve yakın çevrenin ifadelerine başvuruluyor.

Küçük Efe'nin trajik ölümü, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Komşuları, Efe'nin her zaman güler yüzlü ve neşeli bir çocuk olduğunu belirtti.